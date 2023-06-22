樂天桃猿新洋投道博格21日抵台，雖然還有點時差問題，今天仍進牛棚練投幾球，自評狀況不錯，他透露，自己在高階1A、2A時跟目前效力巨人隊小聯盟的台灣好手鄧愷威當過室友，「我很喜歡他，相信他有機會可以升上大聯盟。」

總教練曾豪駒表示，道博格昨天到台灣後就開始跟著球隊練習，來台前都還有在獨立聯盟出賽，只要等文件流程跑完就能在台灣登板，屆時會看一軍輪值是否需要異動，決定道博格從哪裡出發。

首次來到亞洲打球，道博格過去在美國獨立聯盟時有與德州天豬隊（Texas Airhogs）交手，當時有與中國大陸球員交手的經驗，「印象他們很會短打，讓我在防守上不是很舒服。」他也提到亞洲球員的手眼協調很好，所以要盡量把球控在邊邊角角，讓他們打不好。

道博格近期也透過網路上的影片熟悉中職打者習性，覺得中職打者的跟球能力很好。對於台灣即將進入酷熱天氣，他並不害怕，「之前也有遇過濕熱的天氣，像是佛羅里達、多明尼加，就是多補充水分、調節呼吸，試著讓自己放鬆。」

道博格也提到近期剛升上3A的台灣好手鄧愷威，直到去年兩人都還一起當室友，「我們是很好的朋友，他是我第1個室友，在巨人簽下我的時候，之前有任何問題都會問他。」