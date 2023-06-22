民進黨基隆市立委參選人張秉鈞近日因為涉嫌詐領助理費，遭基隆地檢署聲押獲准。消息傳出後，包括立委蔡適應、市議員鄭文婷、張之豪等人的臉書都傳出支持者勸進的聲音。也有綠營地方人士直言，若想搶下基隆這席立委，黨中央應勸進並徵召蔡適應加入選戰。

因為民進黨中央已經正式提名張秉鈞參選立法委員，但隨著他21日確定遭收押禁見，不管是中央或是地方，都有綠營人士開始勸進其他政治人物參選基隆市立委。其中，今年才宣布不競選連任的立法委員蔡適應，更是支持者的心頭好。

近日已有民眾在蔡適應的臉書表示，希望他能夠回心轉意投入立委選舉，但蔡適應並未回應。據側面了解，因為都會通1200定期月票即將於7月開始適用，蔡適應原打算近期召開記者會說明，隨著近來風波，記者會臨時喊卡。

其實，包括先前與張秉鈞一起參加立委初選的基隆市議員鄭文婷、張之豪等人的臉書，也都有支持者勸進。

對於基層支持者的勸進聲浪，以及對立委選戰的焦慮，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和都看在眼裡。蘇受訪時強調，距離立委大選只剩半年，再加上基隆又屬艱困選區，希望黨中央能夠做出明快的決定，召開大選提名策略小組研擬對策。

但整體來說，雖然勸進的聲音傳出，但能夠同時為綠營內部各方所接受、自身又有實力及意願的人選卻幾乎不存在。

因為基隆市原本就是藍大於綠的局面，再加上國民黨這次提名的是前副議長林沛祥，他除了挾去年九合一選舉國民黨拿回基隆執政權的勝選氣勢外，同時其父親前基隆市長林水木、母親前立委徐少萍等背景，對他來說也是超級加分項目。因此，綠營新立委參選人要考量的，除自身的意願外，也要考量是否有足夠能與林沛祥抗衡的背景及民意基礎。

地方人士透露，基隆對於在地人的支持度很高，空降人選是最不利選情的做法，再加上現任綠營市議員頂多僅連任一次，在知名度及在地的民意基礎都有限。最有機會在立委選戰中勝出的仍是現任立委蔡適應，但到目前為止，他參選的意願不高。

有綠營人士認為，民進黨近來全國的提名作業都一波三折，對整體選情並不是好事。若民進黨中央希望能在基隆的立委大選中，與藍營至少有一拚之力，應該得想辦法勸進並以徵召方式把蔡適應拉進戰局。