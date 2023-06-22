《你發生過什麼事》為長銷書，近日銷量則有攀升之勢。（博客來提供）

隨著「＃me too」議題發燒，除了雪片般出現的受害網路貼文，也喚起人們對於變革的意識，這股訴求與認知近期明顯反應在書市，據博客來的即時銷售統計，自「＃me too」運動爆發以來，人文社科、心理勵志類書，單周銷售成長2至5倍。

博客來指出，在人文社科類書中，性別研究類型書銷量成長超過1成，其中《我們都應該是女性主義者》更是銷量翻倍，此書係歐美學校指定教學用書，瑞典更是發放給全國16歲高中生人手一冊，由出生於奈及利亞的奇瑪曼達．恩格茲．阿迪契於TED的演講改編。作者強調要做出改變，這個社會不只需要女性的力量，而是人人都該是女性主義者。

此外，《上野教授教教我！從零開始的女性主義》以及《女性主義，21世紀公民的思辨別課》為女性主義入門書，呼應讀者熱搜需求，銷量皆較上月有明顯成長。博客來數據分析進一步指出，購買這幾本書的主群以30歲世代的女性最多，約占3成；40至50歲世代各約占2成；20歲世代約占1至2成。

同時，心理勵志類書的銷售數字，近日在「＃me too」運動下，單周銷售也有2至5倍的成長，代表書如創傷經典作《創傷與復原》，書中指出倖存者通常會以高度情緒性、矛盾和零碎的表達方式述說遭遇，但卻也會嚴重損及他們的可信度，使他們陷入兩難困境，於是大多數時候倖存者保持緘默，無法以言語表達的創傷，最後透過精神症狀形諸於外。

另外談論重建對自己所有權的《心靈的傷，身體會記住》，以及討論創傷如何影響大腦與行為，人們在創傷後如何療癒自我的長銷書《你發生過什麼事》近日銷量亦持續成長。