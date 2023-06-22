雲林縣台西鄉漁民4月20日發現魚塭出現黑色落塵，通報縣環保局採樣化驗，預計1個月出爐，漁民22日表示事發至今已2個月，大家都還不知道化驗結果，今年文蛤大量死亡，可能與落塵有關，相關單位應要重視；環保局指出化驗結果已出爐，近期將提供給漁民，初步研判落塵非汙染物。

台西漁民陳文求表示，4月20日上午雲林沿海下起大雨，他擔心水質變化守在魚塭旁，中午左右發現魚塭水面出現一層黑色落塵，連絡附近地區漁民，得知不少魚塭都有相同情況，若是有害物質，文蛤、虱目魚、蝦子等養殖水產可能受損，因此通知縣環保局採樣化驗。

雲林縣台西地區魚塭4月發現落塵，漁民至今未收到化驗通知急跳腳。（陳文求提供／張朝欣雲林傳真）

陳文求說，環保人員說化驗結果預計1個月會出爐，結果至今他與其他漁民都沒有收到通知，今年台西地區文蛤收成不到2成，有些甚至全軍覆沒，因為文蛤開始死亡的時間與落塵時間相近，所以大家都認為與落塵有關，持續關注中，卻遲遲等不到化驗結果。

環保局表示，化驗分為水質與藻類，分別於5月16日、5月20日收到，內容包括懸浮固體、油脂、重金屬、浮游植物，懸浮固體檢測值為每公升51.6mg，略高於養殖業放流水標準值30，可能為大雨將空氣中或魚塭旁灰塵等固體物質帶入魚塭。

油脂為每公升4.9mg，目視魚塭中膠狀物質可能為油脂。重金屬未超過水質管制標準。浮游植物有2種矽藻與1種鞭毛藻。

環保局指出，根據化驗結果，相關單位初步研判應不是汙染物，至於雲林沿海地區文蛤大量死亡，農委會等單位經過會勘查，已認定是氣候造成的。化驗結果近期將提供給漁民。