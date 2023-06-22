由中國、巴西、俄羅斯、印度和南非組成的金磚五國集團（BRICS）將於8月22至24日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）召開領袖峰會。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在訪問南非時告訴記者，法國總統馬克宏希望參加金磚國家領導人的第15次會晤。對此，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，對俄羅斯奉行「敵對政策」的國家元首出現在金磚國家峰會上不合適。

法國媒體報導指出，柯隆納周一至周二（19日至20日）訪問南非，其於20日對媒體說，已向南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）知會馬克宏有關法國與金磚國家持續對話的意願。但馬克宏能否與會不由法國決定，而由金磚國家、特別是輪值主席國南非決定。

據報導，潘道爾19日對媒體說，峰會東道國將決定誰受邀請，決定權歸南非總統拉瑪佛沙。法國媒體12日曾報導，馬克宏已向拉瑪佛沙表達過與會意願。柯隆納16日在法國媒體一檔訪談節目中說，拉瑪佛沙將出席22日至23日在巴黎舉行的「新全球融資契約峰會」。有媒體認為，馬克宏屆時將有機會與拉瑪佛沙探討法國參加金磚國家峰會的可能。

對於馬克宏希望參加金磚國家峰會，《俄羅斯衛星通訊社》援引俄副外長雷雅布可夫表示，「確定受邀者範圍是東道主的事，這是慣例，但同樣重要的是，在此之前應與金磚國家所有成員國進行磋商。很明顯，對我國奉行充滿敵意和不可接受政策、認為俄羅斯需要在國際上被孤立、贊同北約對我方進行所謂戰略打擊路線的國家元首，這樣的領導人作為金磚國家的來賓不合適。」

雷雅布可夫補充說，「我方沒有隱藏自己的立場。我們向南非同事表達了這種立場，希望我方的觀點能夠被充分接受。」