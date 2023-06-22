黃子佼近日遭控性騷後，不僅開直播道歉，還毀滅式扯出13名藝人猛烈，其中提到曾喜歡女星蔡燦得，而她過去曾上小S主持的《康熙來了》，並提到爸爸不認同黃子佼的為人，如今看來根本神預言，網驚根本是先知。

蔡燦得當時在節目表示，爸爸只要在電視上看到黃子佼就會關掉，蔡燦得笑著解釋其實是她轉的，因為爸爸會碎念，至於做了什麼事讓蔡爸爸不悅，她吞吞吐吐表示，「可能疑似做了一些…」，爸爸就覺得黃子佼不是一個好人。

蔡燦得曾說爸爸不喜歡黃子佼。（圖／取自中天娛樂YouTube）

蔡燦得爸爸認為黃子佼不是一個好人。（圖／取自中天娛樂YouTube)

她接著透露，因為爸爸很喜歡小S，所以黃子佼爆出劈腿事件時，「有一陣子他會想幫忙出氣，就開始唸一下，我就很尷尬。」其實黃子佼2017年和蔡燦得曾在節目上同台，他就坦承20年前追過蔡燦得。

不僅用錄音筆錄下想說的話、歌曲等，甚至捧99朵玫瑰花送她，但兩人最終沒有交往，據了解，是因為遭到蔡燦得父親的阻饒，這段感情才昇華為友誼。如今黃子佼爆出桃色風波，網友也誇蔡爸爸根本是先知。