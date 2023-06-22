香港女星楊千嬅早年參加歌唱大賽出道，因外型與女星鄭秀文相似，有「翻版鄭秀文」之稱，在樂壇、影壇都有不少代表作，唱片銷量、口碑雙豐收，2012年更獲得香港金像獎最佳女主角；近日她於廈門舉行演唱會，參加演唱會的歌迷卻踢爆座位區環境骯髒，宛如垃圾場，引起熱議。

17日楊千嬅在廈門體育中心開唱，有歌迷吐槽演唱會場地髒到不敢坐，現場多張照片流出，只見地上累積厚重灰塵，塑膠座椅上蓋著一層灰，走道除了有泥土還長出青苔，還有隨手扔的人為垃圾，座位不遠處的柱子甚至有積水，環境像是很久沒打掃的廢墟，有歌迷用紙巾擦還是很髒，且門票需花580元人民幣（約2502新台幣），花了錢卻換來這樣的座位，令歌迷感到不滿，有博主更找出影片表示其實這種塑膠材質的椅子只要用火烤一下就能翻新，認為主辦方收了門票錢卻不用心，不少網友也直呼「期待了這麼久，580塊買這種位置真的好下頭」、「演唱會座位也太髒了，收那麼多門票，都不知道擦擦凳子嗎？」、「啊，好多場館之前都改成過方艙吧？污水滿地，有病毒什麼的」、「沒有人願意花錢找人打掃體育場的衛生，體育場運營方已經空置了三年的體育場今年終於開張了，就在室外風吹雨淋了三年，所有買票的觀眾都是打掃衛生的大冤種 」、「開之前工作人員沒有檢查設施和環境嗎？這麼髒亂差」、「這環境，不知道的人還以為體育場倒閉了很多年」、「真把大家當韭菜了」、「不被曝光就不會打掃唄」。

對此主辦方藝高旗艦表示廈門強降雨造成不整潔，後續會加強場地溝通。