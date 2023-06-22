據台北市消防局統計，台北市近3年在爐火烹調致死傷案件中，因油鍋起火致死傷案件占50%，為爐火烹調案件中最易造成死傷之烹調起火原因，即使只有使用50毫升的油，經加熱3分鐘，就有起火可能，因此人離火熄是避免油鍋起火的最佳方法。（圖／北市消防局提供）

據台北市消防局統計，台北市近3年在爐火烹調致死傷案件中，因油鍋起火致死傷案件占50%，為爐火烹調案件中最易造成死傷之烹調起火原因，即使只有使用50毫升的油，經加熱3分鐘，就有起火可能，因此人離火熄是避免油鍋起火的最佳方法。

中式料理的方法有很多，煎、炒、滷、炸、烤，不管是哪種料理方式，幾乎都離不開油的使用。在料理過程中，油品經持續加熱，倘未注意油溫，使溫度持續上升，一般大豆沙拉油約攝氏260度就會開始裂解、發煙，至攝氏340-370度時就會起火燃燒，就是俗稱的油鍋起火現象，因此當發現油鍋發煙時，應轉小火或關閉瓦斯，以避免引發火災。

消防局指出，台北市近3年共發生100件油鍋起火火災，占爐火烹調火災4.3%，造成3人受傷，為爐火烹調火災中，最易造成人員死傷之起火類型，而發生油鍋起火之場所，以營業場所占64.6%最多，其次是住宅占31.3%，進一步分析人員死傷之原因，大多是初期滅火不當所造成，用水滅火時，因油與水不相容，當水接觸到高溫油後，蒸發汽化成水蒸氣，體積膨脹約1700倍，大量的高溫水蒸氣及熱油噴濺易灼傷滅火者，且油鍋起火後，也常引燃周邊可燃物，或經由排油煙機向上延燒至排油煙管，造成火勢迅速擴大，使滅火者於滅火過程受傷或錯失避難逃生先機。

台北市消防局呼籲，發生油鍋起火時，應保持冷靜，確認現場狀況，如火勢過大無法撲滅或難以靠近，應立即逃生並通報119，如火勢尚可控制，應依下列步驟進行初期滅火：

1. 拿起鍋蓋，由身體往油鍋方向蓋住油鍋，阻絕火勢持續擴大延燒。

2. 關閉爐火及瓦斯開關。

3. 將沾濕的抹布覆蓋於鍋蓋上，並待冷卻降溫後再打開，勿蓋上鍋蓋以為火勢熄滅便立即打開，此舉可能造成火勢復燃。

除了正確應變外，平時應定期檢查消防安全設備，營業場所業者及員工應落實自衛消防編組訓練，熟知發生火災後通報、避難、滅火等應變作為，以確保火災發生時，能夠冷靜的正確應對。最後提醒民眾，爐火烹調應謹記「4要」安全法則：要人離火熄、要定期清潔、要遠離可燃物及要加裝住宅用火災警報器（廚房使用定溫式探測器），並選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，有效預防火災發生，保障居家安全。