國軍三軍六校聯合畢業典禮21日於國防大學復興崗校區舉行，總統蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分主持畢業典禮，結果卻被國民黨台北市議員徐巧芯發現，蔡英文把尉官的肩章掛反90度，三軍統帥鬧笑話。對此，前立委蔡正元22日就表示，「蔡英文怎麼會幹了7年三軍統帥還這樣子，實在是令人傻眼，這是夠格的三軍統帥嗎？」引發討論。

蔡正元22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我實在很納悶，蔡英文已經當了三軍統帥，當了快要8年了，居然不曉得軍階要怎麼掛，授階典禮應該也不是只參加過一次，是因為明年沒機會掛，今年特別要爭取曝光嗎？」蔡正元更直呼，「說難聽一點，人家都說沒吃過豬肉，也要看過豬走路，或是沒看過豬走路也要吃過豬肉」。

最後蔡正元更猛轟，「蔡英文怎麼會幹了7年三軍統帥還這樣子，實在是令人傻眼，這是夠格的三軍統帥嗎？」而國防大學也發布新聞稿指出，為使三軍六校院聯合畢業典禮儀程順遂，畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜絕類似情事。