新北市長侯友宜22日出席新北市議長盃龍舟錦標賽開幕。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜22日出席新北市議長盃龍舟錦標賽開幕。（黃世麒攝）

「新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽」今（22）早在新北市微風運河舉辦開幕典禮，由新北市長侯友宜、新北議長蔣根煌一同為表演賽隊伍鳴槍；侯友宜致辭時提到，新北市府跟新北市議員都有組團參賽，雖然市府隊已輸議員隊13年，「不過市府團隊怎麼可能讓，比賽一定要贏！」，提到早上端午立蛋，也意有所指的直呼立蛋立成功「今年一定會大贏」。

侯友宜致詞時表示，議長盃龍舟賽是新北市最傳統應景的運動賽事，今年的參賽隊伍比去年多，共2000位龍舟好手中有104名外籍選手一起參與，就像一場龍舟聯合國嘉年華會，其中新北消防弟兄也不惶多讓，派出2支隊伍參戰小龍舟組。

他說，自己來到新北13年，每次來都是當觀眾，沒有機會下去，過去只有在警官學校時划過一次，划龍舟緊張刺激，除了需要耐力跟體力以外，更重要的是意志力，而且還要做好熱身活動。

侯友宜也提到，新北市政府團隊跟新北市議會團隊都有組隊參賽，但市府隊13年來沒有一次贏過議會隊，「但新北市政府怎麼可能讓，技不如人就技不如人」；侯友宜也對議會隊喊話「不要嫌他們」，大家都是友誼比賽，「友宜比賽就是客氣來客氣去」，但下場就沒有好客氣，贏就是我們的目標，比賽一定要贏。

新北市議長蔣根煌也說，感謝大家長期支持議長盃龍舟錦標賽，也歡迎所有參賽選手來到新北比賽，划龍舟是端午節特有的民俗活動，也是最能展現團隊合作的運動，祝福所有參賽選手都能發揮實力、超越自我，贏得最佳成績。