88歲資深演員林義雄在大愛最新戲劇《搜尋者》飾演王淑娟的爸爸，沈默寡言，不苟言笑，外表相當嚴肅，鄰居有難，往往不計自身安危得失出面幫忙。林義雄原本右腳就有退化性關節炎，五月初左腳也開始出現退化性關節炎，雖然能走路能無法久站，製作單位特別安排輪椅降低風險，一路被推著輪椅林義都很不好意思怕驚動大家。

林義雄角色相當嚴肅，但內心富有正義感。（大愛提供）

雖然私下聊天時聲音氣力都有些微弱，一面對鏡頭卻是生龍活虎，完全看不出來關節疼痛身體不舒服。在基隆拍攝一場得知女兒生病，著急衝去看女兒的戲，劇本安排直接進到醫院，不過林義雄覺得要故意走錯方向，才能突顯著急的情緒，當場自己就臨時加戲，立馬體現老戲骨的精神與經驗。王滿嬌跟林義雄兩人因為拍戲拍了一張結婚照，也成了王滿嬌這一生唯一的一張結婚照。

王滿嬌(右)在劇中飾演況明潔的婆婆。（大愛提供）

80歲王滿嬌跟73歲王道是舊識，兩人1980年代拍電影《源》開始合作就相當投緣，話匣子一開就停不了，回憶四十年前天母房子一坪才八萬，拍《源》成本就高達六千多萬，是中央電影公司唯一沒有虧本的片子。王道跟王滿嬌都是拍武俠片，個性上一個是「火爆浪子」一個是「火爆浪女」，隨著年歲增長都稍有修練。

王道(左)在劇中是王淑娟關懷的訪視個案。（大愛提供）

王道在劇中飾演返鄉探親卻被騙光積蓄的人，他和王淑娟是繼花系列之後二十八年來再一次合作，誇王淑娟是個「非常敬業的演員」，一場車禍的戲，王淑娟不計形象全臉又是瘀青又是腫脹，一看到就激出他心中的悲，很順利的就拍完。

陸一龍飾演貪心算計的老榮民，與自己個性完全相反。（大愛提供）

73歲的陸一龍在劇中演一位貪心算計的老榮民，年輕時曾是憲兵，伏地挺身一次就是一兩百個，當兵時身心都練就一身好底子，進入演藝圈之後也是零誹聞，現在養生的方式就是「按表操課」該吃就吃當睡則睡，尤其最近看到演藝圈metoo的新聞就像傳染病一樣，早晚一定都要出門散步維持好心情。

《搜尋者》中資深演技派對戲除了大展功夫過足戲癮之外，彼此之間見面最高興的就是大家身體都還很健康，王道說這不是天上掉下來的，而是大家都有付出好好愛護自己的身體，也代表「從年輕一路走過來都是個負責任的人」。