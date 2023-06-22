這種人還稱得上是閨蜜嗎？一名女網友表示，她和認識3年的閨蜜相約2男2女一同出遊過夜，未料閨蜜無預警找了14名陌生男子加入，讓她嚇得趕緊退出，結果卻遭嗆沒膽，「妳沒有很漂亮，不用幻想」，最後閨蜜更決定隻身和16名男子出去玩。貼文曝光後，眾網友狂猜閨蜜幕後的恐怖意圖。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前和認識3年的閨蜜相約出遊過夜，參加的成員包括閨蜜男友和閨蜜男友的朋友一共4人，沒想到出發前兩周，閨蜜突然又找了另外14名在大學通識課認識的男生參加，讓原PO相當錯愕。

原PO表示，閨蜜和這些男生只認識短短一個學期，而且也沒有每天一起吃飯、相處，因此她決定退出這次旅遊，結果閨蜜竟突然暴怒開嗆：「怕被人侵犯、沒膽」，還說原PO長得沒有很漂亮，不需要過度幻想，甚至撂狠話：「你不去？我自己跟16個男生去過夜」。

對此，一票網友直搖頭，認為可能是鴻門宴，若赴約有極高的機率會出大事，「讓她自己去就好，這種不叫閨蜜，可以掰了」、「我已經能預見MeToo了」、「可能欠錢，或是吸毒，要拿妳抵債或是換毒品，拍妳的影片勒索。總之這種人不是好人」、「沒膽什麼的根本沒差，自己的安全最重要」、「是我絕對放鳥她，超級有鬼！被偷拍或被強姦都有可能」。

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