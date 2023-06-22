有芒果界LV之稱的台東「夏雪芒果」23日進軍新加坡Eccellente by HAO mart！台東縣政府將首度前往新加坡辦理夏雪芒果試吃及展示台東特色農產活動，邀請新加坡消費者與通路業者踴躍共襄盛舉及前往採購。

台東是夏雪芒果的主要產區，產季為每年5月下旬至7月，夏雪芒果外表呈黃色，酸甜比例佳，口感細緻像愛文，更保留住土芒果的濃郁香氣和金煌芒果的甘甜，可說是結合金煌、愛文和土芒果的優點。

台東縣長饒慶鈴表示，目前全台有一半的夏雪芒果產量來自台東，是台東主推的農業精品品牌之一，運用專屬標章，讓每一顆來自台東的夏雪芒果都有身分證，確保產地來源同時穩定生產端貨源。

此次透過與台灣好農、新加坡通路商HAO mart集團的合作，將台灣特有本土培育、嚴格管理和精選的台東夏雪芒果精緻果品帶到新加坡，透過試吃和展示，邀請當地消費者共同品嘗台東夏雪芒果的好滋味。

台東夏雪芒果將於6月23日進軍新加坡。（蔡旻妤攝）

農業處長許家豪說明，台東縣政府6月23至25日將於新加坡Eccellente by HAO mart的Westgate門店舉辦之「一生必吃台東夏雪」試吃促銷活動，為夏雪芒果首度登入新加坡精品超市，活動現場只要購買台東夏雪芒果就加碼贈送1杯台東夏雪芒果吸凍，以快閃試吃活動方式，讓更多新加坡民眾有機會品嘗到台東夏雪芒果，並邀請新加坡消費者與通路業者踴躍採購當季鮮果。

未來縣府也將攜手台東縣各級農會將持續與國際市場接軌，推廣「台東味」的農特產品形象，與海外連鎖超市及電商平台合作，因應疫情後消費方式改變，未來的消費將布局全通路市場，與通路及貿易業者合作並借助海外夥伴力量，讓台東農產品的當季美味送到世界各地。