藝人王瞳、療癒歌手楊淨宇，6月初專程前往宜蘭，和宜蘭活力關懷協會一起探訪罹癌的林姓志工，並號召民眾募集善款，協助她舒緩經濟壓力。儘管到月底才截止募款，但經過2週，已經湧入超過135萬元的善款，基金會也特別頒發感謝狀，表示很多人看到新聞都打電話進來基金會說看到王瞳他們號召，想要盡一份心力，所以特別製作感謝狀來感謝藝人們熱心公益。

王瞳趁拍8點檔空擋出來合影拍照，第一時間聽到募款的金額讓她驚喜到眼眶泛淚，「才短短兩週左右的時間，竟然可以募到超過135萬元的善款，尤其可以馬上幫助到需要幫助的志工，這證明台灣社會大家是非常有愛的。」楊淨宇說自己受到很多很多人的幫忙，才可以在舞台上面發光發熱，所以有能力的情況下，也希望可以號召民眾及粉絲一起投入做公益。

除了在社群號召民眾，王瞳跟楊淨宇也撥空到宜蘭探訪41歲的林姓志工，希望行動的力量能夠溫暖她的內心，讓她可以更有動力面對生活的大小事。