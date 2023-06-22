再過幾周大學分科測驗就要登場，走過3年疫情，許多台灣學子又將眼光望向境外大學，與台灣一水之隔、國際化成果傲人的港校成了選項之一。

大學部就可以跟教授做研究

畢業於台中一中的香港科技大學大四台生高旭宏，是「數據科學與技術」及「計算機科學技術」雙主修，他表示上大學之前沒來過香港，港科大最吸引他的是大學部學子就可以跟著教授做研究，即「本科生研究項目（UROP）」；另外還有很多交換跟實習的機會。

台灣的大專校院學生在填志願時就已經確定科系，所以大一、大二都被系上必修課填好填滿，每個人的課表拿出來都長得差不多。港科大大一升大二才需要決定主修，且給學生很大的選課彈性，高旭宏說，像有些基礎課程會擋修（先上完初級再上進階），但他跟教授商量表示想先上大二的課，再跟系上的學術顧問討論完，教授就准了。

學習時間管理：一定要做備忘錄

台灣必須到碩博士階段才能跟著教授做研究，但港科大的本科生研究項目（UROP），讓學生從大學部時期就可以跟著教授做研究，它的機制是教授把一些研究題目公開在網路上，有興趣的學生自己去和教授談，並用自己課餘時間去做研究。高旭宏大二開始就跟著教授做UROP，一開始都在研讀資料，大四之後才比較多獨立操作的機會。這也讓他學習如何時間管理：「我到港科大學到最多的是，因為每天有很滿很滿的事情要做，要寫作業、要開會、要做UROP等，我又雙主修，到大四還有15學分的課；所以我一定要做備忘錄，不然一定會忘記要做甚麼。」

去年春天高旭宏去美國西北大學做交換生，是疫情以來第一批出境的交換生，去了美國開了不少眼界，接下來他想繼續讀研。比較台港兩邊機制，高旭宏認為對香港而言，大學本科可能是人生最後一個學位，所以企業會把很多資源投在大學部；但是台灣的大專校院大學部收到的外部資源少，大學部學生也很少有機會接觸科研計畫，因此絕大部分的理工科學生都會繼續讀研究所，且讀研究所時研究經驗是從零開始。

高旭宏說，他見過有人來到異鄉讀書之後很想家，心情不好，就影響學習，他笑說自己「我就不會！」建議台灣學生，要來香港要有心理準備，要夠喜歡挑戰再來。

就業太殘酷！及早實習儲備實戰經驗

延平中學畢業的莊容菱今年是港科大三年級，高一就想過要來香港讀書，會來香港讀金融是因為父母都從事金融業，耳濡目染就對商業很感興趣，香港金融環境好，選擇港科大是因為港科大商學院排名很好、當初最吸引她是港科大畢業生就業率是港校「三大」裡最好。

莊容菱說，台灣學生被家長保護得很好，無條件支持上大學、讀研究所，「我也是來到香港之後才知道就業這件事是多麼殘酷！」由於香港學生讀完大學都被要求要獨立，因此很多人從大一開始就積極找實習（intern），很有意識地建立一個紮實的CV（Curriculum Vitae，指履歷），除了寒暑假去實習，甚至有人把課排在1周內的3天上完，擠出2天去做實習。

莊容菱大一就去台灣凱基銀行實習，大二在香港UOB新加坡大華銀行實習，上學期剛從美國加州柏克萊大學當完交換生，今年暑假她打算去港交所實習，另外也計畫考CMA（管理會計師）證照，也拿到學校給的考證照的獎學金。

莊容菱說，在香港大家都用很嚴肅的態度看待實習，像她在大華銀行的實習是學校跟大華銀行的合作案，所以有很完整的規劃，10周實習必須完成一個project（項目），由她和另一個同學負責和一位電容廠商談借貸案，帶他們的經理則從旁輔助，實習結束後還要做簡報。這些設計都是要讓學生有實戰經驗，現在很多國際銀行也用實習成績去做為是否錄取的考量。

莊容菱，她覺得早早去實習是好事，像她也是去過商業銀行之後，才發現「這好像不是我想做的事情」，因為太過於穩定。來到香港，或是去到美國，都看到很不一樣的事情，不同的學習環境和求職現狀，讓她敢於「不安於現狀」。

交換生、招生恢復疫情前水準

香港科技大學招生及外展組主任盧嘉麒表示，港科大的交換生幾乎已經全部恢復到疫情前水準了，目前交換生1學年約1千人。另2018年起港科大設置台灣學生入學獎學金，包括4年學費半免或學費全免，今年對台招生情況已經增加，比過去2年都多，應該會有兩位數。

盧嘉麒說，其實港科大獎學金類型很多，除了入學獎學金，還有交換生獎學金，支付學子買機票及當地生活費；跟學術無關的，做社區服務有獎學金，參加境外比賽有獎學金，包括創業、考證照都有獎學金可以申請。

對於就業，港科大也給學生很多協助，除了每年有兩次大型的招聘會，還有校級的、院級的就業輔導中心，也有很多工作坊，教學生了解自己潛能、如何作CV、介紹實習機會，包括面試時的穿著打扮、應對進退等等。

盧嘉麒說，港科大學生是87％在校期間有實習經驗，英國泰晤士高等教育（THE）的就業排行榜，港科大是全球第30名；根據校內最新畢業生就業情況統計，港科大98％畢業生6個月內找到工作或是繼續讀研。