文觀局推薦，遊客可到阿里山國家森林遊樂區享受蒼鬱神木群帶來的寧靜感。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文觀局推薦嘉義人氣小吃，保證遊客大飽口福。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局加碼推薦4天3夜遊程，從山一路玩到海。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石龍舟賽邁入第37屆，之前因疫情停辦3年，今天端午節復辦，總獎金50萬吸引34隊報名，許多民眾特地前往東石漁人碼頭觀賽，聯外交通特定路段一度壅塞，看到選手們賣力划槳，觀賽民眾也為支持隊伍吶喊、加油，氣氛HIGH到最高點。

今龍舟賽從早上分組循環賽持續比到下午，報名隊伍包括社會男子組11隊、社會男女混合組18隊，國中男子組3隊、表演組2隊，一早首場競賽派出嘉義縣政府隊和嘉義縣議會隊，兩隊速度平分秋色不分上下，最終由副議長陳怡岳擔任奪旗手，摘下旗幟贏得比賽。

主辦單位表示，今年報名隊伍組成多元，一早由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、陳怡岳、東石鄉長林俊雄等人主持開幕，許多議員也到現場參賽，另主辦單位也邀請各式小吃攤位進駐，如蚵仔煎、蚵仔包、烤蚵、文蛤湯等，在地東石先天宮特別提供近萬分蚵仔粥，讓鄉親欣賞龍舟賽之餘，還能大啖東石美食。

翁章梁也趁勢推銷東石漁人碼頭，表示縣府利用疫情3年，將東石漁人碼頭環境大翻新，「大船入港」中央觀景台也在今年落成。希望透過龍舟賽能讓更多人看見東石之美。

除了看龍舟賽、吃粽子，嘉義縣文化觀光局加碼推薦4天3夜遊程，從山一路玩到海，深度玩嘉義，享受大自然山林的美好，品嘗道地小吃的美味，走訪鄒族部落的精髓，來嘉義過連假，絕對物超所值。

文觀局推薦，遊客可到阿里山國家森林遊樂區享受蒼鬱神木群帶來的寧靜感；喜歡走步道的可以到奮起湖杉林木棧道、石棹步道群、頂湖步道、迷糊步道或二延平步道；喜愛體驗獨特文化就絕對不能錯過鄒族原民部落，特愛小吃美食的遊客，非常推薦嘉義人氣小吃，不論是新港鴨肉羹、民雄椪皮麵、水上烤玉米、竹崎紅豆餅、大林臭豆腐或朴子麻糬棟，通通只要銅板價，保證遊客大飽口福。

文觀局長徐佩鈴說，出遊必備款就是拍照打卡，嘉義縣有很多免門票的小資景點，如彩色繽紛的「東石漁人碼頭」、金馬獎國片取景地「白水湖」、媲美天空之鏡的「布袋好美里沙灘」，怎麼拍都有FU，不只遊山又能玩水，還能大啖海鮮料理、烤蚵吃到飽、苦茶油雞、部落烤肉餐及特色山產料理，邀請全國遊客來嘉走走。