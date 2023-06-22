大陸國家發改委公佈，當地時間6月19日，國家發改委主任鄭柵潔在德國柏林會見西門子（Siemens）、寶馬（BMW）、賓士（Mercedes-Benz）、空巴（Airbus）等多間歐洲企業負責人，表示中國堅持對外開放，願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。

鄭柵潔在柏林會見西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官博樂仁，巴斯夫（BASF）歐洲公司執行董事會主席薄睦樂，寶馬股份公司董事長齊普策，賓士汽車集團董事會主席康林松，福斯（Volkswagen）汽車集團管理董事、福士汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德，空中巴士公司全球執行副總裁、空中巴士中國公司首席執行官徐崗，就進一步深化合作進行交流。

鄭柵潔表示，中國堅持對外開放基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。

他說，利用外資是中國對外開放的重要內容，歐洲企業進入中國市場早、在華投資力度大，融入中國經濟程度深，為推動中國經濟發展發揮了積極作用。中方依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。國家發改委願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。

不只是鄭柵潔，近日訪問德國和法國的大陸總理李強，以及外長秦剛都向德國談及緊密合作。另一方面，中國歐盟商會21日公佈的最新調查結果顯示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量創有記錄以來新低。