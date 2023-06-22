江蘇女性健美參賽者當場脫高跟鞋砸裁判

近日網上轟傳一則江蘇省健美健身比賽爆發醜聞影片，一名女性參賽者因未獲選入圍決賽，公開在舞台上脫下高跟鞋怒砸裁判，並對外放話「說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數的」。網傳該名參賽者以性賄賂裁判，卻未能奪下名次，憤而公然砸鞋。主辦單位則回應稱，對裁判評分有異議，應透過正常管道提出申訴。

綜合陸媒報導，近日江蘇舉辦2023年健美健身錦標賽，在主持人宣布比賽成績後，其中一名女參賽者疑不滿評分，在舞台上脫下高跟鞋擲向裁判席，並不斷出言怒罵，隨即被工作人員拉走。影片一出，引起網上熱議，外界猜測她遭到「潛規則」，卻沒有獲得獎項。

影片引發不少大陸網友熱議並提出不同猜測。有網民指出，這類比賽在大陸很常見，參賽過程經常傳出各種內幕，包括用金錢或性對裁判進行賄賂，已成為廣為人知的「潛規則」。一名自稱知曉內情網友表示，砸鞋的選手當場怒罵被比賽裁判「潛規則」，沒想到最終評分結果未能獲得名次，因此當場對裁判砸鞋洩憤。還有網友分享疑似當事選手的訊息截圖顯示：「說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數」，「不得好死」。

另一位參賽者表示，擲鞋者當日上午參加比基尼項目沒有進決賽（前6名），認為是裁判誤判並提出申訴，卻未獲答覆。同日下午參加健身展示時，小陽就擲鞋了。據稱，提出申訴需線交1000元人民幣（約台幣4500元），但未知是否有交錢提出申訴。

報導指出，本次賽事自16日至19日在江蘇連雲港市舉行，由江蘇省與連雲港市體育局、健美協會承辦。賽程有7個男女項目24個組別，200多名參賽者角逐。比賽工作人員表示，從評分表看來，裁判組的評分沒有問題，有參賽者對比賽結果不滿意，「是她對自己太過自信」。