YouTube日前下架了美國民主黨總統參選人、甘迺迪姪子小羅伯特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）接受加拿大多倫多大學教授彼得森（Jordan Peterson）的訪談影片，Youtube宣稱的理由是違反該平台的反疫苗政策，該訪談影片散播新冠肺炎疫苗與兒童變性的話題。本報先前報導，與美國總統拜登同為民主黨的小羅伯特‧甘迺迪大談烏俄戰爭，其中內容非常的逆風和不政確。苦主兩人則表示：「好在還有推特（Twitter），謝謝你馬斯克（Elon Musk）。」

綜合《福斯新聞》（Fox News）、《NBC新聞》19、20日報導和推特信息。甘迺迪和播客主持人喬丹·彼得森（Jordan Peterson）雙雙在推特上發文表示，YouTube已經下架了他們的訪談影片，並指責這個社交媒體平台進行了審查，干擾總統競選活動。

甘迺迪的競選團隊表示：「甘迺迪先生不認為這些攻擊是有組織的。人們只是根據他們的信仰發表意見。這些信仰是企業資金在醫療、研究、媒體和政府中長期影響的結果。」

他們繼續說道：「即便如此，在已發表的研究中，有令人擔憂的跡象顯示疫苗整體上存在嚴重的安全問題，尤其是新冠疫苗。」「對於甘迺迪先生來說，真正的問題是監管機構被控制以及企業對政府的影響。他贊成對所有疫苗進行正確進行、公正無私、透明的安全測試。

該支訪談影片，還談到烏俄戰爭，從美國政治圈內人的角度出發，將烏俄戰爭描述為一場「屠宰場」（Slaughter House），一場「與烏克蘭自身無關」的美國代理戰爭（Proxy war）為了美國政府的地緣政治目標害死了數十萬烏克蘭軍民。

文章來源：YouTube says it removed Jordan Peterson interview of RFK Jr. for violating vaccine policy
文章來源：YouTube removes video of Robert F. Kennedy Jr. and Jordan Peterson for vaccine misinformation
美總統參選人 甘迺迪姪子大談烏俄戰爭 內容超逆風
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