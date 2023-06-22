YouTube日前下架了美國民主黨總統參選人、甘迺迪姪子小羅伯特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）接受加拿大多倫多大學教授彼得森（Jordan Peterson）的訪談影片，Youtube宣稱的理由是違反該平台的反疫苗政策，該訪談影片散播新冠肺炎疫苗與兒童變性的話題。本報先前報導，與美國總統拜登同為民主黨的小羅伯特‧甘迺迪大談烏俄戰爭，其中內容非常的逆風和不政確。苦主兩人則表示：「好在還有推特（Twitter），謝謝你馬斯克（Elon Musk）。」

What do you think ... Should social media platforms censor presidential candidates? My conversation with @JordanBPeterson was deleted by @YouTube. Luckily you can watch it here on @Twitter (thank you @elonmusk). #Kennedy24https://t.co/PJFKWH6zmd — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 18, 2023

綜合《福斯新聞》（Fox News）、《NBC新聞》19、20日報導和推特信息。甘迺迪和播客主持人喬丹·彼得森（Jordan Peterson）雙雙在推特上發文表示，YouTube已經下架了他們的訪談影片，並指責這個社交媒體平台進行了審查，干擾總統競選活動。

甘迺迪的競選團隊表示：「甘迺迪先生不認為這些攻擊是有組織的。人們只是根據他們的信仰發表意見。這些信仰是企業資金在醫療、研究、媒體和政府中長期影響的結果。」

Now @YouTube has taken upon itself to actively interfere with a presidential election campaign @RobertKennedyJr https://t.co/XmgOYTl3NN — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) June 18, 2023

他們繼續說道：「即便如此，在已發表的研究中，有令人擔憂的跡象顯示疫苗整體上存在嚴重的安全問題，尤其是新冠疫苗。」「對於甘迺迪先生來說，真正的問題是監管機構被控制以及企業對政府的影響。他贊成對所有疫苗進行正確進行、公正無私、透明的安全測試。

該支訪談影片，還談到烏俄戰爭，從美國政治圈內人的角度出發，將烏俄戰爭描述為一場「屠宰場」（Slaughter House），一場「與烏克蘭自身無關」的美國代理戰爭（Proxy war）為了美國政府的地緣政治目標害死了數十萬烏克蘭軍民。