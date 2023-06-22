傑米道南在新特務片《攻心碟戰》有精彩演出（Netflix提供）

自上一任007丹尼爾克雷格退任之後，全球影迷都引頸期盼，想知道下一任出演特務007的人會是誰？在這份每隔幾個月就會動盪一次的名單中．有一位男星地位始終屹立不搖，那就是曾在《格雷的50道陰影》中飾演總裁格雷，並讓全球書迷拜倒在他西裝下的傑米道南。

007候選人有多夯？好萊塢大概每隔2、3個月就會出現一份新的名單，號稱這些人都有可能成為下一任詹姆士龐德。傑米道南終於面對該話題回應：「我沒太大感覺」，這位41歲的北愛爾蘭演員看起來對這件事似乎是真的不上心，但他也講到一個重點：「都謠傳好幾年啦！」他認為每次他推出新片，這個話題就會再被炒一次，加上這次他的新作跟特務有很大的關聯，他可想而知大家會重提這個「都市傳言」。

傑米道南接下來跟「神力女超人」蓋爾加朵將聯手演出特務電影《攻心諜戰》，2人男帥、女美，電影有精彩的刺激打鬥戲。他笑說：「想看我當特務的，可以先從這部片試水溫」。