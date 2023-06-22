知名網紅視網膜（本名：陳子見）以經營YT頻道《眼球中央電視台》走紅，日前他宣布要結束8年招牌節目的經營，當時他坦言是想轉換跑道，不過近期「#MeToo」事件持續延燒，他也曝光關台的真實原因是遭工作夥伴性騷，並在臉書透露：「受害男性不只我一人。」

視網膜昨(21日)在臉書上發文，透露自己在工作期間被工作夥伴(以下簡稱A女)「吃豆腐」的經驗，「那個人會藉故擁抱我或緊抓我的手，後來發現她藉由造謠與吹噓，莫名其妙跟人說我是她的男朋友，說我們是秘密交往不能讓經紀人知道，還說因為她是公司執行長所以關係不能太公開。」並在文中描述A女的行為舉凡「造謠我曾經不經意摸她大腿」、「她用手撫摸我的耳後、脖子、後腦勺」、「熊抱坐在椅子上的我」等造謠及肢體接觸等舉動。

此外，視網膜除了指出自己對這一連串的事件感到身心俱疲，也提及在公開這些事件後，還收到其餘受害者的私訊，寫下：「結果今早收到私訊，受害男性不只我一人，我下巴合不起來」，並附上對話截圖佐證，曝光其他受害者的說法。

而相關貼文曝光後，視網膜也幫共同經營頻道的網紅眼肉芽澄清：「因為很多人在猜是眼肉芽，我必須幫她澄清不是，眼肉芽也是深受其害（苦笑）。」在該則貼文的留言區中，也引發網友討論，表示：「膜膜辛苦了， 不論男生女生都要保護自己！」、「其實關於男人被騷擾的事情，近幾年來也慢慢有了聲量。不管是男是女，被騷擾都會不堪其擾，真是辛苦了。」

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