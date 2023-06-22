民進黨總統參選人、副總統賴清德日前拋出大學學費補助政見，行政院長陳建仁21日更加碼喊「高中職全額補助」，形同取消排富條款，外界質疑原本財政困難，一夕之間突然又沒問題了？國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今(22日)對此痛批，執政黨8年不做，最後一年要選舉才做，就是「大撒幣」。國民黨立委賴士葆也直批，此政策顯然是要拉抬賴在年輕族群的支持度，形同政策買票，非常不負責任，全民也不會買單。

賴士葆今(22日)在臉書發文直批，賴清德剛喊出補助私立大專院校學費（這要花150億元），陳建仁就加碼推出高中職學費全免，這又需百億的預算。政府日前才說財政困難，現在突然就可以了，如果是這樣，更應該推動公私立大學生全部免學費，畢竟也才需要每年500億元左右。顯然此一政策就是為了要拉抬賴清德在年輕族群支持度的亂撒幣，形同政策買票，「非常的不負責任！全民也不會買單的！」

網友也怒轟「為了選舉大量舉債，從不為後代子孫着想…這樣無能的政府還選得下去？」、「提出這些空頭支票的前提，是要當選啊，財政要寬裕才行，大家有想到錢是哪裡來，不是拿納稅人的錢嗎，不是從我們的口袋出去的，真是夠了，無能的技倆，還繼續讓執政下去的話，情形更惡化，只有下台換人做吧」、「為了政權什麼都可補助，好像毫無執政能力」、「不負責的態度！只怕失去政權，民進黨的理想已丢入糞坑了！」