大陸寧夏銀川市富洋燒烤店，21日晚點發生瓦斯爆炸事故，造成38人傷亡，至今（22）日上午，31人搶救無效死亡，7人正全力救治中。陸媒報導，富洋燒烤店的老闆馬某是當地企業家，名下擁有9間公司，身家超過千萬元人民幣，而爆炸事故發生後，燒烤店也被連夜註銷。

這起爆炸案之所以造成重大傷亡，有現場民眾表示，事發當時是燒烤店一樓的瓦斯罐先發生爆炸，接著又把二樓的天然氣管道引爆，導致樓層之間的樓梯被炸毀，但確切氣爆原因仍待當局調查。

據都市快報報導，由工商信息服務平台顯示，位於銀川市興慶區的富洋燒烤一中店，成立於2011年5月11日，經營者為馬某，所屬行業為餐飲業。目前的經營狀態已改為註銷。

馬某名下有9間關係企業，其中5間為餐飲店實體，主業均為燒烤；其中1間工貿有限公司註冊資本為2000萬元人民幣，經營範圍包含粉煤灰、砂石料、碎屑、水泥及製品、預製拌混凝土、建築材料、裝飾材料。

富洋燒烤是連鎖店，在銀川市有很多同名店家，其中一家工作人員表示，自從爆炸案發生後，全銀川對燒烤店進行大排查，暫停營業；但另一家員工則說，「店裡還在正常營業，和出事的富洋燒烤是不是同一個老闆不知道」。

網傳銀川市發出緊急通知進行安全整改。有當地政府人士透露，「今天全市機關單位都被通知下午上班了，應該是要開始整改的大動作了。」