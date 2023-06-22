俄烏戰爭開打至週四（22日）已484天，烏克蘭在國境南部展開大反攻，俄羅斯部隊則在烏克蘭北部發動攻勢。俄媒報導，克里米亞半島北端與烏南赫松州瓊加爾半島相連的瓊加爾橋，週四凌晨遭遇飛彈襲擊，俄方指控烏軍發射4枚飛彈炸橋。

克里米亞半島位於烏克蘭南端的黑海，2014年遭俄羅斯併吞後一直由俄方掌控，瓊加爾橋（Chonhar road bridge）是連結烏克蘭本土與克里米亞半島的通道之一，位於烏克蘭南部赫松州（Kherson）東南端，人稱「克里米亞大門」。俄烏開戰之後，基輔多次宣誓要收復克里米亞。

Russian media showed the fragments of a Storm Shadow missile which, as they claim, performed a strike on Chonhar bridge. pic.twitter.com/Dvnkc3MUg0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2023

綜合路透社、英國廣播公司週四報導，俄羅斯新聞社（RIA）稱，俄方指派的地方官員稍早表示，瓊加爾橋遭飛彈攻擊，導致橋梁車流被迫改道。俄羅斯調查委員會（Russia's Investigative Committee）宣稱，烏克蘭武裝部隊在週三午夜至週四凌晨發射4枚飛彈炸橋，一名發言人表示，調查人員在飛彈殘骸發現標記，研判飛彈是在法國製造。

基輔當局對此尚無回應。不過，烏方指派的赫松州官員索博列夫斯基（Yuriy Sobolevsky）在Telegram發訊直言，這次攻擊「給了占領者軍方後勤的一記痛擊」：「打擊占領者與占領政權心理層面更為重要。他們在赫松州境內任何地方都不會有安全感。」

瓊加爾橋橋面炸出大洞。（路透社）

俄羅斯去年2月24日正式對烏克蘭展開「特殊軍事行動」以來，俄方從克里米亞與其他佔領區持續運兵赴烏克蘭作戰，克里米亞通往烏南前線最短的路徑會經過瓊加爾橋，更是通往亞速海大城梅利托波爾（Melitopol）的要道。

莫斯科指派的赫松州佔領區首長薩爾多（Vladimir Saldo）表示，瓊加爾橋多處毀損，但無人傷亡。薩爾多在Telegram發布的照片之一顯示，其中一座橋的橋面被炸出一個大洞，透過大洞可見橋下海水，大洞周邊滿是殘塊碎石。

Various Russian sources showed smoke rising above the Chonhar bridge reportedly around 5 a.m., and the aftermath of the strikes. pic.twitter.com/8OufAMlTZk — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 22, 2023

英國廣播公司報導，瓊加爾橋雙向分立的兩座橋梁均挨炸，薩爾多還聲稱這場攻擊是「倫敦下令」。

薩爾多說，據初步掌握消息，烏軍很可能用了英國提供的「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈炸橋。他說：「基輔的恐怖分子企圖恫嚇赫松百姓、引發恐慌情緒，但他們不會得逞的。我們知道要怎麼快速修復橋梁，近日之內就能恢復行駛。」他聲稱，當局對於敵軍任何行動都有因應方案，另一條連結赫松州與克里米亞的備用道路持續運作無礙。

俄方指派的克里米亞首長阿克謝諾夫（Sergey Aksyonov）呼籲民眾保持冷靜，專家已到場檢查橋梁評估需要多久時間恢復運作。