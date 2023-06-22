男星NONO（陳宣裕）昨（21日）遭網紅小紅老師在記者會上揭發惡行，曾性騷擾甚至性侵多女，最小受害者還年僅15歲，隨後NONO也在臉書宣布停止演藝工作「誠心深刻反省」。沒想到小紅老師今（22日）繼續公開多張對話記錄，爆料NONO在求婚朱海君前1個月還在私約少女。

小紅老師昨日在記者會上指控NONO私下狼行，今日再度公開一名差點變受害者的女子提供的對話截圖，對話記錄顯示時間是2011年11月左右，而這正好是NONO向朱海君求婚前1個月；NONO稱讚少女很可愛，主動詢問她何時有空要約她，如今當年的少女很慶幸自己沒赴約才沒有受害。

雖然NONO這類「亂槍打鳥邀約」已經有不少人在網路上分享，小紅老師表示之所以特別再PO出這些對話，只為了證實她昨日說的交往時間點是正確的；另外小紅老師繼續呼籲，「如果你也是受害者請私訊我，我們不能就這樣算了」。

據悉，2011年11月3日NONO在「2011明星公益棒球賽」上，當眾向朱海君下跪求婚，女方也感動地答應；兩人在2013年7月12日結婚，婚後育有1個女兒。