陳姓男子在2020年1月擔任資通電軍指揮部網傳作業隊少校隊長，因工程車發生車禍，車輛維修報價17萬餘元。陳男為逃避行政究責，指示林姓上士組長變賣廢棄電纜來修車。2人東窗事發後自首，法院依侵占公有財物罪判2年、1年8月，緩刑4年。

桃園地院審理，2020年1月時，因網傳作業隊的網傳工程車執行任務後，在返營途中車輛自撞涵洞，導致工程車冷氣機、板金受損，經詢問後報價17萬餘元。陳男為逃避行政究責，不循國軍軍車保險及交通事故處理作業規則等相關規定辦理維修、出險，將腦筋動到廢棄電纜線上。

陳男指示林男，將2400公斤的廢棄電纜線放在龍岩南營區的倉庫，並以每公斤30元變賣，2020年2月10日由不知內情的金屬公司員工駕車入營，將電纜線載走，而陳男則把變賣所得7萬2000元拿去修車。

不過2021年時東窗事發，陳男、林男接受行政調查後，主動到桃園憲兵隊坦承犯行，並繳回7萬2000元。

法院認為，2人自首、繳交犯罪所得，因此減輕其刑。依侵占公有財物罪，減刑後最低刑度為1年8月，審酌2人侵占所得確實用在車輛維修，但其犯行對於軍紀、公務員廉潔性已造成損害。

不過2人並無前科，考慮一時失慎，致罹刑典，固有不當，然始終坦承犯行，堪認應具悔悟之意，經此偵、審程序教訓，當知所警惕，因此宣告緩刑4年。另陳需要向公庫支付8萬元及參加法治教育2場、林則是5萬元、法治教育1場。