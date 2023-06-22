黃子佼近來捲入性騷風波，更毀滅式扯出13名藝人過往黑幕，其中提到「狂接舞台劇的好兄弟婚內出軌」，而不少網友循線找當事者，還到卜學亮的社群底下留下疑問，對此，卜學亮經紀人表示「沒什麼好回應」。

黃子佼在直播提到自己多年的圈內好兄弟，即使婚內出軌，形象仍維持相當好，舞台劇一場接一場的演，雖沒指名道姓，依舊引起外界熱議。而名嘴許聖梅之前也在節目《小記者大明星》上提到該男星的特徵。

許聖梅透露他和黃子佼差不多同期出道，「早期就是小燕姐她們那一系列綜藝節目的，你大概去找那裡面幾個咖，大概就知道了啦」。對此，網友也循線猜測，並紛紛到卜學亮社群留下疑問。

對此，卜學亮經紀人表示，現在太多紛紛擾擾的事，「佼哥情緒不穩的時候說的事，已經很多人否認了」，所以認為什麼好回應的。卜學亮1992年和英文教師方麗結婚，育有2個寶貝女兒，不僅長得亭亭玉立，還是學霸，大女兒讀台大，二女兒則是東吳大學，一家四口感情相當幸福恩愛。

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