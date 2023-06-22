北京及天津多地今日氣溫超過40℃，同時刷新歷史紀錄。（北京日報）

大陸河北、天津、北京、山東、內蒙古等多個北方省份持續高溫，最嚴重的京津冀多地今（22日）超過40℃，幾乎包攬中國最熱地區前十名。其中，北京湯河口午後氣溫一度達到41.8℃，打破當地紀錄，成為全中國最熱地區。同在京津冀範圍內，天津西青40.6℃，天津市區41.2℃，均打破當地觀測史最高氣溫紀錄（原紀錄西青40.5℃，市區41℃）。

中國中央氣象台指出，北京、天津、河北、河南北部、山東、安徽北部、新疆南疆盆地和吐魯番盆地、內蒙古西部和東南部、遼寧西部等地今出現35至37℃的高溫天氣，其中，新疆南疆盆地、內蒙古西部、河北中南部、北京、天津、山東中西部、河南北部等地部分地區最高氣溫37至39℃，局地可達40℃以上。

13時25分，代表北京溫度的北京南郊觀象臺，氣溫衝上40.1℃。據北京日報報導，這是該站今年首個40℃，也是時隔九年再現40℃。上一次出現40℃以上高溫還是2014年5月29日。

截至14時，北京湯河口氣溫達到41.8℃，位居全中國第一，並打破當地觀測史最高紀錄。天津西青40.6℃，市區41.2℃，同樣打破當地觀測史的氣溫紀錄。河北容城、廊坊、青縣等也分別達到40.7至40.8℃。

同時，部分南方省份繼續有暴雨，中央氣象台表示，今午後至深夜，雲南東部和西北部、廣西中東部、廣東中北部、湖南南部和東部、江西大部、浙江中南部、福建北部等地有大到暴雨，其中，廣西東北部、江西東北部、福建西北部、浙江西南部等地部分地區有大暴雨（100至200毫米），局地伴有雷暴大風。