今（22）日下午14時許，新北消防局獲報，烏來區烏來街友民眾跌落橋下，消防人員抵達後協助將女性患者（年約70多歲）拉上，肢體骨折、意識對聲音有反應，送往新店慈濟醫院。

今天是端午連假首日，許多民眾到新北烏來老街遊玩，下午14時許，有民眾發現1名婦人從老街的橋上摔落溪中（約10米高），婦人摔落後不斷哀嚎，民眾見狀趕緊通報119，救護人員抵達後發現婦人肢體骨折，對聲音有反應，立即為她包紮並協助婦人送往新店慈濟醫院就醫治療。至於婦人墜落的原因警方還要調查釐清。