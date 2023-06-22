南投一名陳姓男子去年與友人一起租屋處續攤飲酒打牌，竟趁喝醉後偷偷闖入友人未成年的乾妹妹房間，環抱並偷摸乾妹妹的胸部。南投地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，陳姓男子、友人夫妻檔及友人的乾妹妹去年4月一起逛夜市，同日晚間一行人返回陳男的租屋處續攤打牌，友人的乾妹妹則先行回房睡覺，未料陳男心起色念，溜進乾妹妹的房間內，環抱側睡的乾妹妹還觸摸其胸部。乾妹妹直到多日後向法院的少年調查官訴說經歷，由調查官協助報警通報全案才曝光。

南投地院審理時，被害女子證稱陳男知情她年僅國三，故法官不採信陳男辯稱不知情被害女子未成年的說詞，法官再考量陳男坦承犯行，當庭承諾賠償被害人5萬元等情狀，認為陳男歷經此次審判後，應無再犯之虞，故暫不執行刑期較適當，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，緩行4年，另須提供80小時義務勞務，並禁止接觸被害人。可上訴。

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