凱文科斯納跟太太克莉絲汀交往超過24年，這陣子2人的離婚官司鬧到滿城皆知，凱文科斯納先是不滿前妻不遵守婚前協議搬出大宅，又抱怨給她超過4000萬台幣她還嫌不夠，現在換前妻將家務事搬上檯面，稱前夫用ZOOM跟3個小孩花10分鐘告知「爸媽要離婚了」。

前妻克莉絲汀表示，她無法接受凱文科斯納用如此草率的方式向孩子告知這件事，更認為他的行為十分詭異。當時凱文科斯納人在拉斯維加斯開會，打開Zoom與3個不到16歲的小孩視訊，並只用10分鐘告知孩子們「父母即將離異」的消息，明明他過幾天就要回家了，卻選擇在遠端連線跟孩子們說這件家庭破碎的消息，令克莉絲汀難以接受。

對此，克莉絲汀又怨又氣，因為她本人甚至不在這個對話裡面，她跟週刊坦言：「如果要談這種事，我至少希望我可以參與其中」、「我也是孩子的母親啊！」她也另外補充：「我很怕他這樣的行為讓孩子以後有創傷。」