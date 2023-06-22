2024立委選舉，國民黨派出台北市議員張斯綱、游淑慧挑戰第一、第二選區(士林北投、士林大同)，兩人也都認為民眾黨的支持將是勝選關鍵。去年拿下北市議員選舉最高票的民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩今(22日)表示，民眾黨的選民自主意識很強、無法配票，重點應該是「候選人要證明自己能夠獲得民眾黨支持者的支持」。她也指出，如果藍小雞認同國民黨「傲慢」的執政態度，那跟民眾黨相差甚遠，合作不可能成功。

張斯綱、游淑慧日前表示，台北市第一選區是搖擺州，第二選區則是長期深綠區，想在此處打敗民進黨，關鍵將是民眾黨的支持者。而2022年議員選舉，民眾黨黃瀞瑩、陳思宇(落選)在士林北投各拿下2.9萬、1.1萬票，中山大同的林珍羽也拿下1.6萬票，在立委北一、北二選區，白營都有影響力。

黃瀞瑩今在民眾黨網路節目《踢批批開講》表態，「沒有」要選立委，而許多藍營小雞說要談合作，或是說要互相站台、政黨輪替，她認為，「應該是要候選人自己要去證明，自己能不能獲得民眾黨支持者的支持」。

黃瀞瑩表示，過去在很多次選戰中，民眾黨已經學到經驗是「柯文哲的光環無法轉移」，而且「柯文哲的支持者不是你告訴他投給誰，他就投給誰」，這件事完全不成立，民眾黨的支持者是非常有自己的想法。

黃瀞瑩認為，藍營的小雞尋求白營合作時，應該要闡述他們認不認同民眾黨的理念以及柯文哲在台北市8年執政的模式，或是說，他們在闡述政見、當選立委後，會不會認同民眾黨某些，像是公開透明這些理念。

黃瀞瑩批評，國民黨還是熟悉的那個樣子，從台北市、新北市的市政來看，就是用「傲慢」二字面對議員跟民意。她也反問，「國民黨的執政態度一直都是這樣子的話，藍營的小雞認同嗎？認同國民黨這樣的作為和政治風格嗎？」

她坦言，如果認同，那就跟民眾黨的理念相差甚遠，這樣的合作不會成功，且這樣的合作模式，也不可能會有白營選票直接灌到藍營小雞身上。