（18:30更新，補充選手說法）2023台北羽球公開賽，22日男單16強戰的周天成、林俊易「寶島內戰」，兩位好手纏鬥3局，土銀左手持拍選手林俊易21比19、11比21、21比15擊退合庫一哥周天成，搶進8強。

雙方今年5月31日在泰國公開賽交手過，當時也是打滿3局，由周天成收下勝利，不到1個月兩人再度過招，這次贏家換人。

周天成曾在2016年、2017年完成台北賽2連霸，接著2019年、2022年再連奪2座冠軍，今年尋求3連霸（賽事2020、2021因新冠肺炎疫情停辦）及挑戰第5冠，可惜被林俊易打碎美夢。

連著兩天歷經3局大戰，周天成表示不是輸球藉口，自己還是要調整好狀態，自己後來失誤率較高，有些球也搶得不積極，造成打起來比較辛苦。

林俊易表示，比賽一開始被學長周天成壓著打，兩人各下一局後，第3局自己先在比較好打的半邊球場，所以把握機會累積領先分差，讓自己在換邊後能保有優勢，而第3局打出不少致勝球，是自己很想得分、一直想戰術，也感謝在後面指導的學長林祐賢、許仁豪提供建議，自己沒有特別去想贏球這件事，就是每一分努力去拚。

林俊易左手重炮扣殺。（鄭任南攝）

林俊易揮手向球迷致意。（鄭任南攝）

周天成奮力撲救。（鄭任南攝）