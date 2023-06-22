桃園航空城正如火如荼推動，但汙水處理廠卻仍在紙上作業，拆遷戶蓋好後得自己處理水肥，地方期盼加速。桃園市水務局指出，航空城範圍規畫2座水資中心，預計2027年交地、第一期經費48.41億預計2031年啟用，市府上月底已將規畫報告送營建署爭經費，全力推動。

議員徐其萬說，航空城安置街廓民眾預計今年至明年拿到土地蓋房，最快後年就能入住，並將舊地交給地政局，但「先建後拆」等於市府航空處要2026年才能開始大規模整地，再交地給水務局規畫設計興建水資中心，在那之前拆遷戶得要自蓋化糞池，預估1戶約要花10萬，建議市府酌予補助。

議員游吾和則擔憂沒納管拆遷戶會無法取得房屋使照，且民眾入住卻沒有廢水處理設備，和航空城主打先進的概念不符，建議納入優先開發區加速推動。

桃園市水務局在航空城範圍規畫2座水資中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局指出，航空城規畫興建2座處理生活汙水的水資中心，鄰近南崁溪的航一水資中心汙水量4.2萬噸，和鄰近埔心溪的航二水資中心汙水量3.75萬噸，總建設經費約83.37億。2座水資中心除收集航空城區段徵收區外，還收集鄰近都市計畫區如大園都市計畫、客運園區、大園菓林、大古山休閒農業區、桃園機捷A10站重劃等地區汙水。

桃園市水務局在航空城範圍規畫2座水資中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局指出，航空城優先開發區已納入水資中心集汙範圍，但因航空城要到2027年才陸續交付如水資中心的用地，第一期水資源回收中心建設期程預定2031年完成。

水務局強調，在汙水處理廠未完成前，重劃區或區段徵收區的新建案都要自行設置汙水處理設施，以免造成環境汙染，等到汙水處理廠蓋完通水後，原汙水處理池槽可轉為雨水儲留槽，也可當成汙水外排阻塞的緊急儲留功能，對民眾來說是多一份功能保障。

水務局也提到，因航空城是桃市府及交通部共同開發，目前正與交通部討論汙水處理廠建設經費分攤。