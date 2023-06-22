樂天桃猿在端午連假舉辦「辣年糕趴」，主題日首戰邀請韓職樂天巨人啦啦隊Lotte Girls來台與「樂天女孩」進行交流，成為獅猿戰場邊最美「嬌」點，來台3次的應援團團長趙智薰感謝球團邀約，讓他能相隔許久再見到台灣球迷，「我們兩隊合作許久，比賽中兩隊的應援曲都會跳，彼此交流、學習。」

這次Lotte Girls由團長趙智薰領軍，隊長李丹妃加上隊員趙娟週、朴淡備、李晧禎4位女孩，她們將在兩天主題日的開場及五局中場將帶來精彩表演。

李丹妃提到，自己擔任啦啦隊7年，但還是首次來到台灣訪問樂天桃猿隊，「我感到非常興奮，會努力應援。」曾與李多慧一起拍廣告的趙娟週也說：「能來為桃猿應援非常榮幸且興奮，第1次來台非常興奮，我會努力應援。」她也提到很希望能夠再見到李多慧， 與她一起應援。

昨天5人有到中壢夜市逛逛，享受台灣美食，趙智薰說有吃了臭豆腐，「覺得很新鮮，但有點被嚇到。」他也提到，有印象的中職球員是王柏融、林智勝，來台前有透過影片熟悉桃猿應援，「雖然沒有親自見過面，但感覺已經很熟悉樂天女孩了。」