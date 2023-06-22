新北市幼兒園疑似餵藥風波歷經三週，新北市衛生局將入園採檢、苯巴比妥檢測為臨界值的4幼童檢體送台北榮總質譜儀確認，4幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」。國民黨台北市議員李彥秀直批，民進黨玩政治鬥爭四部曲，用誇大手法渲染檢驗結果，製造擴大假訊息將責任推給新北市政府，用國家機器、綠營媒體、網軍側翼扭曲科學專業，製造社會對立與衝突獲取利益。以孩童健康當鬥爭籌碼，這不是無恥，什麼才是無恥？

李彥秀今(22日)在臉書發文提到，《台灣事實查核中心》也證實，「網傳『孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出』？」的說法「錯誤」。民進黨新北市議員戴瑋姍、毒理專家招名威的臉書貼文，也都被臉書官方認證是「不實資訊」。

李彥秀強調，過去一段時間，民進黨政客、綠營媒體、網軍側翼傾巢而出，24小時輪番攻擊侯友宜市長，連民進黨主席賴清德都成為「造謠傳播者」。民進黨的操作，成功將侯市長的民調打到「第三」；但是，損失卻是台灣整體的社會信任與基層教保員的職業尊嚴。

「賴清德嘴巴說信賴台灣，雙手卻染上扼殺台灣信任的鮮血！」李彥秀質疑，戴瑋姍不僅沒道歉，還「見笑轉生氣」質疑新北市沒有行政調查，而賴清德以及民進黨上下，至今沒有一個人道歉，這不是無恥，什麼才是無恥？這不是出賣台灣，什麼才是出賣台灣？

李彥秀指出，此次的新北市「餵藥風波」，民進黨的政治鬥爭四部曲，再次獲得印證：1.用誇大的手法渲染檢驗結果。2.製造擴大假訊息將責任推給新北市政府。3.用國家機器、綠營媒體、網軍側翼扭曲科學專業，4.最後就是製造社會對立與衝突獲取利益。

李彥秀直批，民進黨捍衛主權無能，治理國家無方，屢屢用最卑劣的手段，不惜破壞台灣的信任、團結，只為掠奪個人與政黨利益。民進黨猶如台灣民主價值「毒瘤」、「膿包」，更像是啃食台灣社會團結的「蠹蟲」，「民進黨不倒，台灣永遠不會好！」