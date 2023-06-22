小賴（賴晏駒）、張立東、宇珊、DJ圓圓、顏佑庭、舞陽、陳大天、瑪麗等多組藝人受邀高雄玩夯局擔任專屬領隊，在《高雄玩夯局 Happy Together》帶領觀眾吃遍高雄美食、造訪超過80個景點，小賴直呼「高雄美麗的海景、好吃的美食都不能錯過」，品嘗到五月天也激推的腿庫飯時，身為五堅情一員的他更笑稱：「我們五開頭的天團，品味都一樣讚」。

小賴賴晏駒和龔言脩攜手，從最美魚市出發，搭上期間限定超萌史努比渡輪，一路從鼓山玩到旗津，漫步在旗津星空隧道，飽覽港區壯闊海景。張立東則是前往棧貳庫、鹽一市場，體驗高雄變遷縮影，帶觀眾看見老舊的歷史建築物透過現代科技改造活化，重新復甦。

張立東（中）被高雄美食折服。（三立提供）

張立東前往棧貳庫、鹽一市場，體驗高雄變遷縮影，帶觀眾看見老舊的歷史建築物透過現代科技改造活化，重新復甦；還大膽用實境秀方式，無腳本無彩排，透過「高雄日嚐366吃貨聖經」翻到哪吃到哪。

DJ圓圓與顏佑庭，前進高雄鋼鐵人主場館鳳山體育館體驗林書豪的魅力，實地感受林來瘋熱潮；深入柴山秘境，夾縫求生後欣賞絕美鐘乳石洞穴，告訴觀眾遊高雄就是如此處處有驚喜。

作為台灣的寶藏城市，高雄擁有豐富多元的魅力，各式美食、港都風情、自然景觀、藝術科技都值得細細品味。歡迎觀眾按節目索驥，起身規畫行程瘋高雄、品嘗美食饗高雄、拍照打卡PO高雄、準備行囊衝高雄。「高雄玩夯局 Happy Together」將在6月24日起每週六上午11點30分，於高雄公用頻道CH3首播；三立都會台每週六下午 5 點30分首播，隔周六下午5點重播，也可在三立綜合台、三立國際台、Line TV、Vidol、三立新聞網等平台收看。