甫開幕的台南新營辻間創生聚落，是溪北地區第一座創生聚落，端午連假4天集結新營地區15組團隊、24位創生夥伴，舉辦「新營人」糖業文化產業日活動，邀請民眾一起來參觀、作客，市長黃偉哲22日下午也到場支持，肯定青創產業的進駐和發展。

台南新營文化中心旁的辻間創生聚落，原本是10戶連棟的舊警察宿舍，台南市政府爭取中央經費修繕，今年3月完工開幕，進駐7組藝術創作、甜點製作團隊，22日「新營人」糖業文化產業日開幕，營建署長吳欣修、前國發會主委陳美伶、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰前來共襄盛舉。

台南新營文化中心旁的辻間創生聚落，是溪北地區第一座創生聚落。（張毓翎攝）

「新營人」糖業文化產業日分為3大展區，在第1展區以靜態展覽的方式呈現，將地方團隊的創業歷程和民眾分享；第2展區在戶外草地，將舉辦多場體驗的活動，從食農教育、精緻飲食文化到新世代扮裝以及虛擬偶像體驗；第3展區是聚落各店家紛紛推出優惠和應景的端午節體驗活動。

主辦單位、新營區公所也特別邀請獲得今年英國世界柑橘類果醬大賽金牌的「果醬男孩」林韡勳到場，讓現場民眾品嘗他的特調果醬。黃偉哲說，台南有「全糖城市」之稱，衍伸許多與糖有關的文化，適逢端午節連假，民眾在家除了吃粽子，邀請外出來新營玩、吃甜點等美食。

新營區公所表示，歡迎民眾前來交流共學，活動期間將舉辦「我是新營人好禮贈獎」以及「新營人消費集點活動」，歡迎有興趣的朋友來辻間創生聚落作客，相關詳情可上「隱‧新營」或「辻間創生聚落」的粉絲專頁。