桃園有名男子未依行人穿越號誌「闖紅燈」，30秒內先遭到1輛機車撞倒，在遭到計程車與雙在機車碰撞倒地，後來，救護抵達現場後，又被1輛跟在救護車後方的轎車輾過下半身，男子經2個月的救治後，仍傷重去世；桃園地院審理4名騎士、駕駛均涉過失致死罪，法官分別判定4月至8月不等刑期，其中2人獲判緩刑2年，可上訴。

據判決書記載，109年1月4日上午6時7分許，有名黃姓男子走在桃園市中壢區中山東路3段斑馬線上時，因未依號誌指示穿越馬路，先被騎機車的鍾姓女子撞倒，17秒後又被駕駛計程車的鄧姓男子撞到左側身體，第23秒又被雙載機車的魏姓騎士撞到右側身體，導致魏姓騎士和後座乘客倒地。

一旁路人發現後，便在遭撞倒的黃男身旁放置大垃圾桶與三角阻隔事故現場，直到上午6時14分23秒許，救護車抵達現場，並暫停在路邊準備救護時，不料，因跟在救護車後方梁姓男子駕駛的轎車，5秒後前輪輾過黃男的下半身。

一連串的事故狀況，導致黃男創傷性腦出血併呼吸衰竭、胸部挫傷併血胸及皮下氣腫及多處肋骨骨折、肩胛骨、腹部鈍傷及輕微肝臟撕裂傷、左側骨盆骨折、橫紋肌溶解併急性腎損傷、左側手部壓傷併大拇指骨折併腔室症候群、左側腓骨線性骨折、頭、下巴、右小腿、右大腿、左足挫傷多處挫傷等傷勢；經2個多月的治療，黃男最後因長期臥床褥瘡傷口感染、肺炎，造成敗血性休克死亡；鍾女等4人遭檢察官提起公訴。

桃園地院審理時，鍾女等4名駕駛、騎士皆否認「過失致死」犯行，鍾女辯稱，當是路口號誌是綠燈直行，車速也沒有過快，是黃男走進車道，發現時已來不及反應；而鄧男辯稱當時有發現右前方有機車倒地，左側有黃男倒地，所以當時小心謹慎的從中間開過去，並有沒壓、撞倒地的黃男。

而魏男則辯稱，因當時接近路口時，對向車道有輛遊覽車經過，遭很亮的車燈照射導致視線被影響，並非未注意到黃男，但等發現時已經來不及；而梁男也辯稱，車子只有壓到黃男的左腳，也承認過失傷害，但對黃男死亡的結果有疑慮。

經法官查閱畫面指出，車輛行駛在道路時，駕駛人應注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越，無論有無員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。

據現場監視器畫面可見，鍾女騎進交岔路口時，未有明顯煞車減速狀況，且黃男並非突然出現在路旁，而鍾女有足夠的時間發現黃男，採取相應的安全措施，但鍾女未暫停、禮讓而撞倒黃男具有過失；魏男否認有撞到黃男，但當時黃男是雙腳屈膝姿態變打直，確實有碰撞黃男。

魏男指出受到對向遊覽車強光影響視線，但監視器畫面未見有其餘人車擋道，且發生碰撞前未有煞車減速行為，也缺乏客觀事證支持「遊覽車強光足以影響用路人視線」說法；而梁男駕駛車輛跟在救護車後方，因注意未注意倒地黃男而輾壓，並非僅有壓到黃男左腳，而是輾壓黃男下半身。

法官認定鍾女等4人涉犯「過失致死罪」，分別判鍾女8月、鄧男6月、魏男5月以及梁男4月有期徒刑，鄧男、魏男及梁男得易科罰金；魏男與梁男獲判緩刑2年。