夏天是到山區旅遊的好時機，不過可得千萬留意野生動物出沒身旁。美國一名網紅日前和家人到郊外度假，因為一時疏忽，忘了將車門上鎖，半夜竟然遭一隻黑熊「開門」闖入，還將自己困在裡面。員警接獲通知後趕往現場，「勇敢地」把車門打開，讓大熊得以脫身，而該名網紅事後檢視車子，發現車內一片狼藉幾乎全毀，後照鏡被拆了下來，方向盤也被狠咬，慘不忍睹。事後她把這段驚險過程放上社群平台，吸引了近1千萬人次觀看。

根據「商業內幕」網站（Business Insider）22日報導，這位名為艾瑪（Emma）的TikTok網紅日前和家人到田納西州「大煙山國家公園」（Great Smoky Mountains National Park）度假，晚上10點左右，他們聽到小屋外突然傳來樹枝折斷的聲響，往外一看，發現一隻重約90公斤的黑熊正爬過籬笆，緊接著「我的車門被打開了」。

當下艾瑪和家人嚇得一動也不敢動，沒想到黑熊鑽進車子後，車門竟然跟著關上，把牠困在裡面。想要趁機打劫一番的黑熊顯然沒料到會發生這樣的情況，驚慌之際開始發飆，「牠不斷搖來搖去，把車頭燈打開，超可怕的，」艾瑪回憶說。

後來管理員和警方接獲通知來到現場，打開車門讓黑熊逃跑，人熊之間的驚悚遭遇總算圓滿落幕。園方一度表示，如果黑熊不願離開，最終手段就是將牠安樂死，所幸這樣的情況並未發生。根據國家公園管理處網站，在野外遇到熊時，最好能夠保持距離，避免做出驚嚇熊的動作，同時慢慢往高處移動，在一般情況下，熊會自行離開。