美國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三（21日）宣布，將領導美國會制訂人工智能（AI）監管的政策。舒默說，美國將成為AI監管方面的世界領袖，如果將AI演算法的管理主控權拱手讓給中國，恐將讓民主衰落。

據《美國之音》報導，舒默在華府智庫戰略與國際問題中心（CSIS）演講時表示，聯邦政府更多地參與維護美國的競爭力，在不限制創新的同時，也關注如何減少AI的潛在危害。舒默提出「安全創新框架」的4個核心，為安全、問責、對美國民主與自由根基的保護與可解釋性。

舒默說，「創新須是我們的指引，美國一直是塑造現代世界最偉大技術創新的領導者...但如果人們認為AI創新不安全，如果沒有足夠的保護措施，就會扼殺甚至完全停止創新。因此，我們須尋求安全的創新。」

舒默警告，如果把對AI演算法建立規範的主導拱手讓給中國，忽視自由、民權與正義，這將破壞全球的民主根基。他說，「如果不是去對這些演算法進行編程，使其與我們的價值觀保持一致，它們可能會被用來破壞我們的民主基礎，尤其是我們的選舉進程。如果我們不為AI的正確使用制定規範，其他人就會這樣做。中國很少考慮民主治理的規範，它可以超越我們，為AI制定遊戲規則。民主可能會進入一個急劇衰落的時代。」

中國在AI管理規範和行政規定的推行方面，從速度和數量上領先許多先進經濟體。近兩年，中國已推出至少3部AI法規，試圖監管演算法、深度偽造和生成式AI。外界認為，中國AI監管的主要目的之一，是讓政府牢牢掌握AI時代的內容審查能力，維護中共政權穩定。

舒默說，與中國相比，美國AI政策的制定過程會因美國開放的立法形態，遇到許多不同聲音，面臨更多阻力。舒默說，「我想在中國，習近平主席和其他人將決定什麼是需要的。如果他們說『多來點人臉識別』，就說到做到。在美國是不會發生的...我們的目標是在美國的限度下提出一項美國提議。我們相信，如果提議夠好，世界其他地區將會追隨。」

他透露，美國會將在下半年召集AI領域的專家，舉行系列AI「洞察論壇」，為AI政策的制訂奠定基礎；整個政策制定過程預計將花數月。