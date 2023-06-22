去年在新竹縣縣長盃龍舟競賽公開組屈居第二名的新竹縣消防局，今年力圖雪恥，22日在初賽時一路過關斬將，一路拚進決賽，擊敗台北海洋科技大學，奪得10萬元冠軍獎金。

新竹縣消防局是縣長盃龍舟競賽的常勝軍，去年意外落敗屈居第二名，消防局長陳中振今年在各分隊選拔身強體壯的消防員加入龍舟競賽進行訓練，隊員們划漿整齊畫一，力道十足，果然一雪前恥。

競爭最激烈的公開組有16隊，新竹縣政府消防局力戰台北海洋科技大學獲勝，3到6名為「龍消郎」、「池和隊」、「漂流木」與「新豐鄉原住民族促進文化發展協會」，分別獲得10萬元至5000元不等獎金。

混合組有7隊，「紅毛港三村福德協會諾亞瘋舟」奪冠，「新竹縣紅樹林運動休閒協會」亞軍，「諾亞瘋舟採紅菱組」與「華吧划吧」拿下第三和第四名，分別獲得3萬元至5000元不等獎金。另外，精神總錦標公開組由池和隊獲得，混合組則由新竹縣紅樹林運動休閒協會獲得。