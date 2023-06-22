端午過後夏天正式到來，餐飲業者紛紛以夏季食材為要角，端出季節性佳餚誘客。JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳以台灣綠竹筍為夏季新菜的主角，推出「麻婆和牛＆綠竹筍」等創意佳餚迎夏。台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」7月則有飽嚐龍蝦和鮪魚雙美味的「龍蝦之夜」登場。

「燒．麻婆和牛＆綠竹筍」融和麻婆豆腐和日本和牛，再加入清甜綠竹筍烹調而成。（JR東日本大飯店台北提供）

Brilliant鉑麗安全日餐廳日籍總主廚芦浦隆二選用當季的台灣綠竹筍入饌，兼顧傳統與創意，新推「燒．麻婆和牛＆綠竹筍」、「燒．麻婆和牛＆綠竹筍」、「破布子滷綠竹筍＆莫札瑞拉起司」等系列綠竹筍美味佳餚。其中「燒．麻婆和牛＆綠竹筍」是以日本人最愛的中華料理麻婆豆腐為概念，加上台灣人最愛的日本和牛，將傳統麻婆豆腐的做法融入和牛絞肉，再加入清甜綠竹筍，呈現出色香味俱全的麻婆和牛，並搭配鍋巴米餅，融合台日的風味美饌，為夏天帶來驚喜口感。

喜愛台灣熱炒美食的饕客則不能錯過「炒．鹹酥蝦＆綠竹筍」，這道菜色結合鹹酥蝦與鮮脆的綠竹筍，鹹香的口感融合胡椒香氣和濃郁蒜味，搭配鉑麗安全日餐廳餐檯上無限暢飲的台灣啤酒，唰嘴美味超享受。

「破布子滷綠竹筍＆莫札瑞拉起司」以日本秋田鄉土料理進行改良，營造出獨特的鹹香滋味。（JR東日本大飯店台北提供）

另一道以日本秋田煙燻蘿蔔為概念改良的「破布子滷綠竹筍＆莫札瑞拉起司」，以破布子取代煙燻蘿蔔，搭配鮮甜的綠竹筍一同熬煮，打造出獨特的鹹香美味；破布子的鹹香、綠竹筍的鮮甜爽脆，筍塊吃起來入味多汁，搭配誘人的奶香莫札瑞拉起司球，滋味絕妙。

「蒸．台式古早味綠竹筍炊飯」炊飯帶有淡淡清新的筍香，還能吃到脆甜的口感。 （JR東日本大飯店台北提供）

此次綠竹筍系列料理還有「燉．枸杞菌菇雞湯＆綠竹筍」和「蒸．古早味綠竹筍炊飯」及清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等，供應至9月4日止。鉑麗安全日餐廳另有「英式烤牛肉」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」等招牌菜色無限供應，業者同步祭出有壽星專屬優惠，9月30日前，4人(含)同行享當月1位壽星免費。

「豐FOOD海陸百匯」7月舉辦5場「龍蝦之夜」，生凍龍蝦、昆布帝王蟹湯吃到飽，還可兌換「泰式蒸龍蝦」。（典華餐飲提供）

台北大直Buffet「豐FOOD海陸百匯」，網路討論度極高的「龍蝦之夜」7月場次來了，分別7月6、13、20、27日每個周四晚間；此外，業者更特別加開7月11日晚上6點場次。「豐FOOD」可飽嚐A5宮崎和牛握壽司、椒鹽天使蝦、現切牛排以及龍虎斑、生蠔與多國的異國料理等上百道海陸風味美饌無限供應，而「龍蝦之夜」最大的賣點就是生凍龍蝦吃到飽、昆布帝王蟹湯現點現做，可以品嚐到鮮美湯頭和厚實的帝王蟹腳；此外，每人還可兌換「泰式蒸龍蝦」1份，酸辣甘鮮、濃郁層次。

搶攻暑假餐飲商機，「豐FOOD」在7月6、13、20、27日加碼祭出現切鮪魚秀活動。（典華餐飲提供）

搶攻暑假餐飲商機，7月6、13、20、27日，業者加碼祭出現切鮪魚秀的活動，只要猜對鮪魚重量即可享免費餐券，業者透露至今已累計鮪魚重達1300台斤，最重的甚至有100台斤，，還可吃到各式各樣的異國鮪魚創意料理。「龍蝦之夜」加碼鮪魚秀，兩「味」重量級美食登場，預計將掀起一波搶食潮。

7月起，「豐FOOD」推出為期3個月的「豐玩東南亞季」，精選40道「豐」味東南亞料理無限供應。（典華餐飲提供）

7月起，「豐FOOD」同步推出為期3個月的「豐玩東南亞季」，免出國也能一秒感受到道地東南亞風情，精選40道「豐」味東南亞料理，包括泰式酸辣香檸甜蝦與蒜味花枝，以及泰式奶茶、濃郁鹹香又甜滋滋的印尼雞肉沙嗲、星馬著名的海南雞以及創意口味的榴槤Pizza都納入其中。無論是龍蝦控還是東南亞美食愛好者統統滿足。