通貨膨脹已經失控？有男子買了早餐漢堡來吃，沒想到翻開內餡僅有「1片蔬菜、1片加工肉片，以及1片煎過的蛋」，空虛的內容物花了70元，讓他感到物價高的嚇人；對此，網友則質疑原PO是不是叫外送「運費請自己另外算」、「外送一定會疊成本上去」，但也有網友則認為「這個我才賣35元，早這樣賣我都財富自由了」、「有點小小的貴」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張早餐店漢堡照片，從照片中可見，漢堡一翻開，內餡僅1片蔬菜、1片加工肉片，以及1片煎過的蛋；而這顆漢堡讓原PO花了70元購買，讓他不禁感嘆物價高的嚇死人。

男子購買了1顆70元漢堡，僅包1片菜、1片肉片以及1片煎蛋，讓他感到不可思議。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友馬上懷疑原PO是點外送才這麼貴，「外送？」、「你叫送外的價格吧」、「不出門就是要付出代價，」、「好天氣就自己出門買吧」、「運費請自己另外算」、「外送一定會疊成本上去」、「外送價就不要拿出來講了，請拿店內價來講」、「確定不是叫外送70元？」。

另外也有網友表示「現在漢堡真的都好貴，還是比較喜歡吃炒麵加個湯當早餐，才50、60元就能搞定了」、「肉排15元、蛋10元、麵包皮15元、菜5元總共50元」、「這個我才賣35元，早這樣賣我都財富自由了」、「有點小小的貴」、「通貨膨脹已經失控」、「番茄要不要錢？水電要不要錢？人事成本要不要錢？叫貨要不要錢？」、「花錢享受了空虛」。