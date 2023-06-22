開車上高速公路最怕鬧肚子痛。一名男網友表示，日前開新車載女友上高速公路，女友突然肚子痛，驚喊：「寶貝對不起！真的撐不住了！」接著就拿起塑膠袋大解放，嚇得他趕緊打開窗戶疏散異味，腦海中更冒出要娶女友的念頭，開玩笑說「否則可能會被滅口」。貼文一出，讓許多網友笑翻，直說「希望你對她的愛屎終如一」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己最近剛牽新車，上周特地開車到外縣市接出差的女友回台北，沒想到女友在高速公路上突然想要大號，眼見距離休息站還很遠，且車流量不小，他只好請女友暫時憋一下，但只過了短短15分鐘，女友就哀號：「我沒辦法了！」

原PO一邊聊天安撫女友，一邊將播放鋼琴輕音樂，希望能舒緩女友的不適，結果完全沒用，女友突然問車上有沒有大包衛生紙，驚喊：「寶貝對不起！我真的撐不住了！」下一秒就拿起車上辦手禮的塑膠袋大解放，完事後頻頻道歉。

「窗戶！窗戶！開窗戶！」原PO表示，當下除了想開窗戶外，也冒出好像應該要娶女友的想法，「否則可能會被滅口」。抵達住處後，原PO讓女友先回家清洗，自己則到最近的洗車店求救，老闆聽完始末後，表示至少需要一天才能除去車中的異味，讓他不禁笑說，：「剛牽新車就留下如此難忘的回憶，我想以後副駕也只有女友能坐了吧」。

貼文曝光後，引來4千多名網友按讚朝聖，直說：「希望你對她的愛屎終如一」、「她可能想在你車上做記號，宣示主權」、「反過來想，如果你連這種事情都能接受，那你們生活中還會有什麼摩擦是無法接受的呢？」、「香車配美人，娶回家了」、「等等，鋼琴曲會更想大便吧」、「記得以後對她的愛要貫徹屎終」。