為了洗刷洗刷我國行人地獄惡名，警政署昨(21)日表示，6月30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓，否則將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程，不過遭外界質疑矯枉過正，後續交通部緊急通知暫緩實施；交通部長王國材今(22)日表示，若在較長的斑馬線上要求行人進入就要停讓有些不合理，下周一會在開會決定實施細節。

王國材表示，昨天聽到警政署的消息，規定只要有人在行人穿越道上就要停讓，但行穿線有分「近端跟遠端」，依照中央分隔島或中央分隔線做分隔，若是有車輛經過比較寬的馬路時，發現遠端處有行人踏入行穿線範圍，車輛就要馬上停讓的話不太合理。

他說，昨晚為此與內政部長林右昌、警政署長黃明昭討論，初步方向是未必斑馬線上有行人，車輛就要立即停讓，而是依據中央分隔線所畫分的範圍，來討論執法空間。

王國材指出，本月30日後，未禮讓行人的罰鍰最高達6000元，並記點3點，另外還要參加道安講習3小時，然而警政署希望警方的執法標準嚴謹，只要有行人在行穿線就要停讓，但這樣不盡合理，且對馬路車流的影響很大，所以預計在26日邀集包括警政署的所有相關單位開會，討論執法的細部標準。

王國材解釋，所謂「近端、遠端」，將以中央分隔島或分隔線做畫分，只要跨過中線範圍就屬近端，過去警政署執法標準，是車輛距離行人不到3公尺就開罰，但現在車速普遍偏快，即便距離4、5公尺還是很危險，因此希望標準可以嚴格一點，不過詳細的執法細節會在下周展開討論。