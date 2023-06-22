2024年總統大選，國民黨提名新北市長侯友宜，民眾黨主席柯文哲的副手會是誰，也引發關注。台灣民意基金會董事長游盈隆今(22日)公布一個獨家最新民調，達49.6%的民眾並不樂見柯郭配。

游盈隆今(22日)在中天《新聞千里馬》節目中，公布今早才出爐的獨家最新民調，詢問民眾「關於副手問題，您是否樂見柯郭配？」 有33.6%的民眾表示樂見，卻有高達49.6%的民眾不樂見，將近5成。對此民調結果，主持人馬千惠表示，出乎她意料之外，感覺蠻多人不樂見柯郭配，該民調就有近半數，游盈隆回說「對啊」。

游盈隆表示，他覺得這民調相當程度反映了目前整個台灣社會的氛圍，近50%的人不樂見柯郭配，對柯郭配存著一種保留的態度。這50%的人可能相當多來自於綠營，也就是民進黨支持者 ，或者相當多來自於國民黨的支持者，很多人基於各自政黨本位的立場，當然不樂見。

該民調再從政黨支持的角度來分析，民進黨支持者2成4樂見，5成8不樂見；國民黨支持者3成4樂見，5成6不樂見；民眾黨支持者5成4樂見，4成3不樂見；中間選民只有4成樂見。

游盈隆分析指出，國民黨和民進黨支持者都遠遠超過5成不樂見柯郭配，因柯郭配對民進黨支持者來講，可能代表威脅；而對國民黨來講，他們已經提名了侯友宜，郭台銘在競爭失利後，若跑去組成柯郭配，對國民黨是大傷，所以這個心理背景很容易理解。