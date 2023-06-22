由南韓人氣女子團體BLACKPINK成員Jennie出演的電視劇《The Idol》(偶像漩渦)屢屢在社群上引發討論，不僅因劇中多種充滿「性暗示」的橋段以及大尺度舞蹈的畫面引起爭議外，初次演戲的Jennie的演技也屢屢被翻出來討論。對此，美媒《Forbes》稱Jennie的表現有資格獲得包括艾美獎（Emmy Awards）在內的榮譽。

Jennie的處女作《The Idol》現正熱播中，然而每當新集數釋出時，其劇中舉凡「大尺度3P舞」、「性愛詢問的台詞」、「胸前鏤空嗨跳熱舞」等充滿「性暗示」的露骨畫面，屢屢在社群上引起討論，在韓網上也掀起兩極輿論聲浪。

I definitely didn't expect to see Jennie playing a villain in the show. But I love it.#TheIdol #TheIdolHBO pic.twitter.com/GDMj3oGuHb — Kevin Tarazi. (@KevinTarazi) June 12, 2023

不過，Jennie雖然是以「客串」形式出演該劇，但她的演技卻受到外媒的盛讚。據外媒《Forbes(富比士)》報導，Jennie的演技備受全球粉絲支持，雖然她能否獲得提名還有待觀察，但以目前她在《The Idol》中的出色表現，足以獲得包括艾美獎（Emmy Awards）在內的諸多榮譽。此外，若是她有參與電視劇的OST或其他相關單曲，甚至有機會獲得葛萊美獎(Grammy Award)提名。

事實上，據知名影評網站IMBD的評分顯示，《The Idol》目前在10分中僅獲得5.5分，評價看似還有待進步。不過，也有不少網友幫Jennie緩頰，指出：「Jennie首次演戲就很放得開、演技值得期待」、「Jennie的戲份太少了，還想看更多」、「若是撇除太過露骨的情節爭議，其實Jennie在初次演戲上的表現還蠻不錯的。」