明天是端午節連假第2天，交通部高速公路局預估包含國1楊梅-新竹等17路段車多壅塞，西部國道要到明天晚間8時後才會紓解，國5則可能塞到隔天凌晨才會紓解。

根據國道即時路況，今天晚間6時西部國道已大致順暢，不過國5石碇到坪林交控仍車多壅塞，時速不到40公里。

高公局表示，明天預估國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興、國5南港系統-頭城、宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10鼎金系統-燕巢系統、仁武-左營端等，都將車多不好走，尤其國5預估南向上午6時就會出現車潮，北向在下午1時出現車潮，要等隔天凌晨0時才會紓解。

高公局指出，西部國道預估上午8時會出現南向車潮，估到中午就會紓解，北向則在下午出現車潮，要到晚間8時後紓解。

省道方面，公路總局表示，截至今天下午4時止，部分省道路段出現車多情況，包含台61線中彰大橋南向、台9線觀音隧道北口至鼓音橋路段、台9線蘇花改谷風隧道南口至和平南向以及台9線仁水隧道南口至崇德南向等路段。

公路總局說，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含上午時段台61線白沙屯路段南向及中彰大橋南向、台74線台中環線接國3快官路段西向及霧峰路段東向、台86線歸仁交流道東向等。

下午時段台86線仁德系統路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統路段等；觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段以及台26線楓港至墾丁路段等。