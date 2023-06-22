從2018年開始搭配，亞柏太報羽球隊混雙組合曾敏豪／謝沛珊終於在台北羽球公開賽有所突破，兩人從資格賽晉級會內，22日16強賽以25比23、16比21、21比19力克世界排名第12的大會第2種子印尼組合庫夏然托（REHAN NAUFAL KUSHARJANTO）／庫蘇瑪瓦緹（LISA AYU KUSUMAWATI），兩人首度攜手闖進超級300系列台北賽混雙8強。

現年35歲的曾敏豪是球隊助理教練，和小10歲的謝沛珊從2018年開始合作混雙，不過近年曾敏豪較少參與國際賽，上一次出賽是去年台北公開賽，與謝沛珊的混雙目前世界排名331，之前兩次在台北賽最佳成績是會內賽16強，今年終於有所突破、來到8強。

賽後曾敏豪坦言：「有點意外，不過我們因為少搭配出賽，台北賽前也沒練到，不過能夠有機會在台灣出賽，自己對於比賽仍有熱忱，就報名並全力以赴，上場就是盡量打、得失心不要太重。」

土地銀行羽球隊混雙組合張課琦／李芷蓁這次位居大會第6種子，16強賽21比9、25比23擊退香港組合楊盛才／范嘉茵，也順利晉級8強；合庫女單好手白馭珀21比16、21比19擊敗美籍華裔王苑力，本季第3次打進超級系列賽女單8強。